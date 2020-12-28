Yaban kaz ve ördekleri kısmen donan Kars Çayı'nda beslenirken görüntülendi - Son Dakika

Bir kısmı buzla kaplanan Kars Çayı'nda yaban kaz ve ördekleri beslenirken görüntülendi.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 21 dereceye kadar düştüğü kentte dere, gölet ve akarsuların yüzeyi kısmen dondu.

Son günlerde soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tutan Kars Çayı , yaban kaz ve ördeklerine ev sahipliği yapıyor.

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