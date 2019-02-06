Son Dakika Haberleri: Yabancı Araçtan Otoban Parasına Yeşil Işık

Yabancı Araçtan Otoban Parasına Yeşil Işık

41 dakika önce

ALMANYA, 2013 yılında yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alabilmek için çalışmalara başladı.

Yabancı Araçtan Otoban Parasına Yeşil Işık, System.String[]
ALMANYA, 2013 yılında yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alabilmek için çalışmalara başladı. Federal Hükümetin küçük ortağı CSU, otobanları kullanan yabancı plakalı otomobil ve kamyonlar dahil tüm araçların ücret ödemesini istiyordu. Bunu bir önceki hükümetin programına da koydurmuştu. Hazırlanan yasa tasarısına hem Almanya'dan hem de Avrupa Birliği'ne üye ülkelerden itirazlar yükseldi. İtirazların temelini ise uygulamanın üye ülke vatandaşları arasında ayrımcılığa yol açacağı endişesi oluşturuyordu. Avusturya uygulamanın hayata geçirilmesini engellemek için konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşıdı.

ALMANLAR DOLAYLI MUAF Federal Ulaştırma Bakanlığı'nın itirazları dikkate alarak hazırladığı son tasarıya göre Alman plakalı araçlardan da otoban ücreti alınacak. Ancak otoban için ödenen yıllık ücret, araçların yıllık vergisinden düşürülecek. Böylece Alman sürücüler otoban ücretinden dolaylı olarak muaf tutulacak. Başsavcı Nils Wahl bu gelişme ışığında tasarının ayrımcılık içermediğini söyledi. Başsavcının bu yönde mütalaa sunması, Almanya'nın elini güçlendirdi. Avrupa Adalet Divanı önümüzdeki haftalarda konuyla ilgili kesin kararını verecek. Divan, Almanya lehine karar verirse Almanya'da 2020'den itibaren otobanlar ücretli olacak.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:00 

Avrupa Birliği, Almanya, Güncel
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