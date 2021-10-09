Üye Girişi
Yağış nedeniyle Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Yağış nedeniyle Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

09.10.2021 08:53

D-100 kara yolu Edirne yönü Bostancı mevkiinde yağış sebebiyle kayganlaşan yolda ilerleyen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Dün akşam D-100 kara yolu Edirne istikameti Bostancı mevkiinde saat 04.30 sıralarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ilerleyen motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

4 OTOMOBİL VE BİR MOTOSİKLET BİRBİRİNE GİRDİ

Kazayı gören diğer sürücülerin yavaşlaması üzerine aynı istikamette seyir eden bir otomobil duramayarak önce bir ticari taksiye ardından bir servis minibüsüne çaptı. Toplamda 4 otomobil ve bir motosiklet zincirleme kazaya neden oldu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle D100 Karayolu'nu ulaşıma kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bariyere çarpan otomobilin içerisindeki sürücüyü, sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Motosiklette bulunan diğer yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Kazaya karışan Otomobillerin fırlayan parçaları yola savruldu.

"YAĞMUR BİR ANDA BASTIRDI"

Kazazede Emin Aksu, "80-100 kilometre hızla seyir halindeydik. Yağmur bir anda bastırdı. Motosiklet önce bariyerlere vurdu. Sonra kaydı. Motosikletin üzerine bulunan kişiler fırladı. Motosiklette daha ileriye sürüklendi. Dörtlülerimi yakıp kenarda durdum. Düşenleri yoldan çekelim arkadan araçlar süratli geliyor diye. Ticari taksi sahibi arkadaşta durdu. O anda arkadan gelen minibüs, ticari taksiye vurdu. Oradan sıyrılıp benim arabaya vurdu. Olay bu şekilde gelişti. Kazaya toplam 4 araç karıştı. 4 kişide yaralandı. Ambulanslar gelip yaralıları götürdü. Durumları hakkında bilgim yok " dedi.

Yağış nedeniyle Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yağış nedeniyle Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor 08:51 Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor ABD seyahatinde yeni düzenleme! Acil kullanım onayı alan 6 aşıyı yaptıranlar ülkeye girebilecek 08:48 ABD seyahatinde yeni düzenleme! Acil kullanım onayı alan 6 aşıyı yaptıranlar ülkeye girebilecek Eski milli futbolcudan TFF'ye milliyetçilik göndermesi! Yeni hoca önerisi de yaptı 01:14 Eski milli futbolcudan TFF'ye milliyetçilik göndermesi! Yeni hoca önerisi de yaptı
Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu 00:26 Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren 23:21 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren "Kürtaj" filmi seyircileri hastanelik etti Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü 21:48 Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü
Cezaevinden çıkıp husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü 20:56 Cezaevinden çıkıp husumetlisinin peşine düştü! Tüfekle kovalayıp sokak ortasında öldürdü Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz 18:42 Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz

Son Dakika Haberleri
08:52 "Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız
08:51 Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor
08:49 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozlarını paylaştı
08:47 ABD seyahatinde yeni düzenleme! Acil kullanım onayı alan 6 aşıyı yaptıranlar ülkeye girebilecek
18:46 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu
18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
"Türkiye, 40 adet F-16 talep etti" iddialarına ABD Dışişleri'nden cevap: Resmileşinceye kadar yorum yapamayız         
08:53
45 yaşındaki Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozlarını paylaştı 45 yaşındaki Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabından iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
08:50
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları         
07:18
Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var         
00:56
Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı         
23:22
Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor         
22:50
Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor         
21:21
Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı         
18:45
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 08:58:11. #1.13#
SON DAKİKA: Yağış nedeniyle Kadıköy'de zincirleme trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement