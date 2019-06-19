Yağış nedeniyle kontrolden çıkan minibüs devrildi
56 dakika önce
Şişli'de yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kaldırıma çıkarak devrildi.
Şişli
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 09:11 Kaynak: İHA
'de yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kaldırıma çıkarak devrildi. Devrilen minibüsten sürücüsü araç içerisinden burnu bile kanamadan çıkarken, kaza sonrası gözyaşlarına boğulan sürücüyü arkadaşları sakinleştirdi. Kaza, saat 06: 30 sıralarında Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüste kimliği öğrenilemeyen sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası minibüs içerisinden burnu bile kanamadan çıkan sürücü gözyaşlarına boğulurken, sürücü olay yerine gelen arkadaşları tarafından sakinleştirildi. Kaza sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. Polis
, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(Selim
Bayraktar/İHA)
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