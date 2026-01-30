Yağışlı Havada Kaya Düşmesi: TÜRKSAT Aracı Maddi Hasar Aldı - Son Dakika
Yağışlı Havada Kaya Düşmesi: TÜRKSAT Aracı Maddi Hasar Aldı

30.01.2026 14:20
Çorum'da yağış nedeniyle düşen dev kaya, TÜRKSAT aracına isabet etti. Yaralanan yok.

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum Osmancık-Kırkdilim mevkisinde yağış nedeniyle kopan dev bir kaya, TÜRKSAT'a ait aracın üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken şans eseri yaralanan olmadı. Jandarma ekipleri olay yerine sevkedildi. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

Çorum Osmancık-Kırkdilim mevkisinde yağış nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yola doğru düştü. Yolda seyir halinde olan TÜRKSAT'a ait aracın üstüne düşen taşlar araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Taşların düşmesi sırasında karşı şeritten gelen araç fren yaparak durabildi.

Dev kaya kütlesinin isabet ettiği araçta maddi hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: ANKA

