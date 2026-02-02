Yağız Kaan Erdoğmuş\'tan Tarihi Başarı

TÜRK satrancının genç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en prestijli organizasyonlarından 2026 Tata Steel Chess Tournament'ta 'Masters' kategorisinde mücadele ederek, 13 tur sonunda 7 puanla 7'nci sırayı aldı.

14 yaşındaki Büyükusta (GM) Yağız Kaan Erdoğmuş, dünyanın en prestijli satranç organizasyonları arasında yer alan 2026 Tata Steel Chess Tournament'ta önemli bir başarıya imza attı. 16 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Hollanda'nın Wijk aan Zee kentinde düzenlenen turnuvada Masters kategorisinde mücadele eden Erdoğmuş, dünyanın en güçlü 13 büyükustanın yer aldığı organizasyonda sergilediği istikrarlı performansla dikkati çekti. 13 tur üzerinden oynanan turnuva sonunda 7 puan toplayan GM Erdoğmuş, turnuvayı 7'nci sırada tamamladı.

APAYDIN: HEPİMİZİ GURURLANDIRDI

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Fethi Apaydın, turnuvada elde ettiği başarı dolayısıyla Büyükusta Yağız Kaan Erdoğmuş'u tebrik etti. Başkan Apaydın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yağız Kaan Erdoğmuş'un dünyanın en prestijli turnuvalarından biri olan 2026 Tata Steel Chess Tournament'ta elde ettiği bu derece, Türk satrancının geldiği noktayı göstermesi açısından son derece değerli. Genç yaşına rağmen en üst düzey rakiplere karşı ortaya koyduğu mücadeleci ve istikrarlı performansla hepimizi gururlandırmıştır. Kendisinin başarılarının artarak devam edeceğine yürekten inanıyor, başta değerli ailesi olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu başarıda, Yağız Kaan Erdoğmuş'un yeteneğini küçük yaşlardan itibaren büyük özveriyle destekleyen ve her koşulda yanında olan ailesinin emeği ve fedakarlığı da son derece kıymetlidir."

Öte yandan genç büyükusta, dünya sıralamasında ilk 50 içerisine girerek 46'ncı sırada yer alıyor.