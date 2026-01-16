Yağız Kaan, Tata Steel Turnuvası'nda

Büyükusta (GM) ünvanlı Yağız Kaan Erdoğmuş'un da katılacağı satranç takviminin prestijli organizasyonlarından Tata Steel Turnuvası, yarın Hollanda'da başlayacak.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre bu yıl 88. kez gerçekleştirilecek organizasyon, 17 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Wijk aan Zee kasabasında düzenlenecek.

Turnuvanın "ustalar" kategorisinde, dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan 5 ismin de aralarında bulunduğu 14 GM mücadele edecek. 14 yaşındaki dünya 56 numarası Yağız Kaan da ustalar kategorisinde hamle yapacak.