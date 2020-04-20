Son Dakika›Ekonomi›Yağlı tohum üretimi için seferberlik çağrısı! - Son Dakika Ekonomi
Yağlı tohum üretimi için seferberlik çağrısı!
34 dakika önce
Ankara Sohbeti'nin konuğu olan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, üretimde kendine yeten politikalarla Türkiye'nin Avrupa'nın tarımsal ihtiyaçlarını karşılayacak yıldız ülke olabileceğini söyledi.
Ankara Sohbeti'nin konuğu olan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, üretimde kendine yeten politikalarla Türkiye'nin Avrupa'nın tarımsal ihtiyaçlarını karşılayacak yıldız ülke olabileceğini söyledi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
20.04.2020 05:35:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağlı tohum üretimi için seferberlik çağrısı! - Son Dakika