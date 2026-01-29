Yağmur Menteşe Pazarında Alışverişi Etkilemedi - Son Dakika
Yağmur Menteşe Pazarında Alışverişi Etkilemedi

29.01.2026 12:56
Şiddetli sağanağa rağmen Muğlalılar, şemsiyeleriyle pazar alışverişine devam etti.

Günlerdir etkisini artırarak sürdüren sağanak yağış, Menteşe Perşembe Pazarı'nda tezgahları seyreltti. Yağmur bazı esnafı durdurdu ancak şemsiyesini alan Muğlalılar, sağanağa aldırmadan pazar alışverişinden vazgeçmedi.

Muğla'da hayatı durma noktasına getiren yağışlı hava, bugün de etkisini artırarak sürdürdü. Menteşe ilçesinin en hareketli noktalarından biri olan Perşembe Pazarı, bu hafta alışılmışın dışında bir sessizliğe büründü. Sağanak nedeniyle pazar yerinin bir bölümü boş kalırken, birçok esnafın tezgah açmadığı görüldü. Sağanağa aldırış etmeyen vatandaşlar ise bir ellerinde şemsiyeleri, diğer ellerinde pazar arabalarıyla tezgahların yolunu tuttu. Boş kalan pazar alanında yağmur altında alışveriş yapmaya çalışan vatandaşların mücadelesi, objektiflere renkli görüntüler olarak yansıdı.

Meteoroloji sarı kod ile uyarmıştı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde beklenen metrekareye 75 kilograma varan şiddetli sağanak, fırtına ve hortum riskine karşı sel, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları "sarı kod" ile uyardı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
