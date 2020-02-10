Yağmur ve kar sonrası barajlardaki doluluk yüzde 60'ı geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yağmur ve kar sonrası barajlardaki doluluk yüzde 60'ı geçti - Son Dakika

Yağmur ve kar sonrası barajlardaki doluluk yüzde 60'ı geçti

6 saat önce

İSTANBUL'da son günlerde yağan yağmur ve karın ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 60'a ulaştı.

Yağmur ve kar sonrası barajlardaki doluluk yüzde 60'ı geçti, System.String[]

İSTANBUL'da son günlerde yağan yağmur ve karın ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 60'a ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde doluluk oranı yüzde 90 seviyesindeydi.

İstanbul'da cumartesi günü yağan kar ve son haftalarda aralıklarla etkili olan yağışlı hava, barajlara yaradı. Doluluk oranı iki ay önce yüzde 33'lere kadar düşen barajlarda seviye yüzde 60'ı geçti.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da şu an barajların doluluk oranı yüzde 60,17 seviyesinde. Bu ay yağışla birlikte doluluk oranının yüzde 70'i geçeceği belirtiliyor. Geçen yıl aynı dönemde barajlardaki doluluk oranı yüzde 90 seviyesindeydi.

Son verilere göre barajlardaki doluluk oranı şöyle:

-Darlık Barajı: Yüzde 90,13

- Ömerli Barajı: Yüzde 87.29

- Elmalı Barajı: Yüzde 86,02

-Alibeyköy Barajı: Yüzde 62,77

- Terkos Barajı: Yüzde 51,88

- Sazlıdere Barajı: Yüzde 44,87

- Büyükçekmece Barajı: Yüzde 40,60

-Istrancalar Barajı: Yüzde 36,92

- Kazandere Barajı: Yüzde 7,60

- Pabuçdere Barajı: Yüzde 4,43


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İBB'nin ulaşım zammına ilginç tepki
AK Parti, İstanbul'daki zammı Meclis gündemine taşıyor 'Robin Hood' olarak bilinen yardımsever bu kez 30 bin liralık borcu kapattı Elazığ'ı bilen Naci Görür'den büyük İstanbul depremi uyarısı: Son dilimlere girdik

Son Dakika Haberleri
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 21:03:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yağmur ve kar sonrası barajlardaki doluluk yüzde 60'ı geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]