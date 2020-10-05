Yahşihan'da camide kütüphane açıldı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla inşaatı devam eden Fatih Camisinde kütüphane açıldı.

Fatih Camisinde düzenlenen tören, Kur'an- ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Daha Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, kurdeleyi keserek, kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Türkyılmaz, camiler için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, koronavirüs salgını döneminde de insanların sağlığı için camileri sürekli dezenfekte ettiklerini söyledi.

İnşaatı devam eden camide kütüphane açılmasının çok güzel bir olay olduğunu aktaran Türkyılmaz, "Bu hususta Yahşihan Belediyesi olarak desteklerimiz sürecektir. Yapımı devam eden camilerimize yapmış olduğumuz yardımlar, camilerimizin temizliği ve dezenfekte edilmesi hususunda şahsıma plaket vermeyi uygun gören Yahşihan Müftüsü Muharrem Evirgen'e teşekkür eder, saygılar sunarım." dedi.

Müftü Evirgen de kütüphane ve camiler için yaptığı desteklerden dolayı Türkyılmaz'a teşekkür etti.

Program, Başkan Türkyılmaz ve camiler için yardım yapan hayırseverlere Kaymakamı Uzunoğlu tarafından plaket verilmesiyle sona erdi.