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Yahşihan'da okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Yahşihan'da okullar dezenfekte ediliyor

03.02.2022 16:41
Yahşihan'da okullar dezenfekte ediliyor

Yahşihan Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmeleri için ara tatilde tüm okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Yahşihan Belediyesi, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmeleri için ara tatilde tüm okullarda dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, yaptığı açıklamada, yarıyıl tatilinin sonuna gelinmesiyle ilçedeki okullarda temizlik ve dezenfekte çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

İlçedeki tüm devlet okullarını dezenfekte edeceklerini aktaran Türkyılmaz, öğrencilerin ve öğretmenlerin kimyasallardan etkilenmemeleri için çalışmalara yarıyıl tatilinde ağırlık verdiklerini bildirdi.

Türkyılmaz, "Okullarımızın artan yeni tip koronavirüs salgınından en az şekilde etkilenmeleri için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü her şey çocuklarımız için." ifadelerini kullandı.

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Osman Türkyılmaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yahşihan'da okullar dezenfekte ediliyor - Son Dakika


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