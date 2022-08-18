Binlerce Yahudi, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'yı terk etti

Yahudi nüfusunun kitlesel göçüyle karşı karşıya kalan Rusya'da, Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana 8 Yahudi'den en az biri ülkeyi terk etti.

BBC News'in haberine göre, dünyadaki Yahudilerin İsrail'e taşınmasına yardımcı olan Yahudi Ajansı, mart ayından bu yana Rusya'daki 165 bin Yahudi'den 20 bin 500'ünün İsrail'e gittiğini, binlercesinin de başka ülkelere göç ettiğini bildirdi.

Moskova'da 1993'ten beri şehrin baş hahamı Pinchas Goldschmidt, savaşın başlamasından iki hafta önce ailesiyle birlikte ülkeyi terk ederek önce Macaristan'a, sonra İsrail'e göç etti.

Daha sonra görevinden istifa eden ve savaş karşıtlığını dile getiren Goldschmidt, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşa karşı olduğunu göstermek için bir şeyler yapması gerektiğini hissettiğini, ancak Moskova'da kalması durumunda kendini tehlikeye atacağını söyledi.

Goldschmidt, Rusya'dan ayrılma kararı ve savaş karşıtı duruşu nedeniyle Rus Yahudileri tarafından eleştirildiğine işaret ederek, "Bizi nasıl yalnız bırakırsın, şeklinde bazı mesajlar aldım. Ama büyük çoğunluğun son derece destekleyici olduğunu söyleyebilirim. Gidip gitmemeye karar vermek küçük bir mücadele değildi, ben ve eşim için topluluk bizim hayatımızdı." değerlendirmesini yaptı.

Toronto Üniversitesinde Yidiş Araştırmaları Profesörü ve Rusya'daki Yahudi Tarihi Uzmanı Anna Shternshis ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Rusya'da ne zaman bir karışıklık olsa, Yahudilerin her zaman tehlikede olduğunu gördüğünü" dile getirdi.

19. yüzyılın sonundaki ekonomik kriz ve İkinci Dünya Savaşı gibi tarihi olayların Rusya'daki Yahudilere karşı şiddete yol açtığına değinen Shternshis, "Bugün Rusya'daki her Yahudi bunu düşünüyor." dedi.

"Her şey çok korkutucu hale geldi"

BBC'ye Alexander takma adıyla konuşan bir Yahudi, 24 Şubat'tan sonra ailesiyle birlikte bu savaşa kesinlikle karşı olduklarını fark ettiklerini, ancak bunu nasıl protesto edeceklerini bilmediklerini belirtti.

Alexander, "Rusya'daki yetkililerin tahmin edilemez ve kötü bir eğilimleri var. Yahudiler onların propaganda hedeflerinden biri haline geliyor, biz geleneksel olarak iç düşmanları bulmanın iyi bir yoluyuz. Büyükbabam, büyükannem ile dedem ve ninem o zamanlar çok çekti." değerlendirmesini yaptı.

İsrail vatandaşlığı için başvuran ve gelecek haftalarda mülakata girecek olan Alexander, kendisini endişelendiren şeylerden birinin " Kremlin'in Yahudi Ajansı'nın Rus kolunu kapatma niyetini ifade etmesi" olduğunu dile getirdi.

Alexander, "Birdenbire bunu haberlerde görüyoruz ve sırada ne olduğunu merak ediyoruz. Çok güvensiz hissediyoruz ve işimizi kaybedebilir miyiz ya da hapse girebilir miyiz, diye düşünüyoruz. Her şey çok korkutucu hale geldi." dedi.