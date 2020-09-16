Yahudi yerleşimciler İsrail'de bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

Bir grup Yahudi yerleşimci, İsrail'de çalışan Filistinli bir genci bıçakla yaraladı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil şehrinde yaşayan ve İsrail'in Usdud (Aşdod) kentinde çalışan 30 yaşındaki İsa Ebu Helil, bir grup Yahudi yerleşimcinin saldırısına uğradı.

Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Ebu Helil, hastanede tedavi altına alındı.

İsrail makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.