Yahudi yerleşimcilerden Harem-i İbrahim Camisi'nde provokatif ayin - Son Dakika
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Yahudi yerleşimcilerden Harem-i İbrahim Camisi'nde provokatif ayin

6 saat önce

Yahudi yerleşimciler, Hanuka Bayramı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde provokatif ayin düzenledi.

Yahudi yerleşimcilerden Harem-i İbrahim Camisi'nde provokatif ayin, System.String[]

Yahudi yerleşimciler, Hanuka Bayramı nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'nde provokatif ayin düzenledi.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Hanuka Bayramı için caminin üst kısmına dini sembolleri olan yedi kollu şamdan koyduklarını ve camide ilahiler eşliğinde ayin düzenlediklerini söyledi.

Yapılanın camiye büyük bir saygısızlık olduğunu ifade eden Şeyh Ebu Suneyne, olayı " İsrail'in camiyi ele geçirme denemesi" şeklinde nitelendirdi.

Şeyh Ebu Suneyne, Yahudi yerleşimcilerin caminin bir kısmını 1994'ten bu yana işgal ettiğini ve her gün Tevrat okuyarak ayin yaptıklarını vurguladı.

Uluslararası toplumun camiyi korumak için devreye girmesi gerektiğini belirten Suneyne, "Cami tamamen Müslümanlara aittir, Yahudilerin burada hiçbir hakkı yoktur." dedi.

Müslümanlara göre Harem-i İbrahim Camisi, Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dan sonraki en kutsal dördüncü cami sayılıyor. Cami, Yahudi inancına göre ise Mescid-i Aksa'da olduğuna inanılan "Süleyman Mabedi"nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabet kabul ediliyor.

Harem-i İbrahim Camisi, Baruch Goldstein adlı Yahudi fanatiğin 25 Şubat 1994 tarihinde 29 Müslümanı öldürdüğü katliamın ardından kapatılmış ve yeniden açıldığında çoğu Yahudilere tahsis edilecek şekilde ikiye bölünmüştü.

İbrahim Camisi, Harem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:48 Kaynak: AA
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