Yahyalı\'da Esnaf Genel Kurulunda Arbede

09.01.2026 00:29
Yahyalı'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası genel kurulunda seçim sonrası arbede çıktı, polis müdahale etti.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Genel Kurulu'nda üyeler arasında arbede yaşandı.

Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın seçimli olağan genel kurulu, ilçedeki Kadın ve Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurulda faaliyet raporu ile gelir-gider bütçesi okunarak, oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada faaliyetler, katılan üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi. Toplam 930 üyenin bulunduğu ve 2 adayın başkanlık için yarıştığı Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda, 767 üye iki ayrı sandıkta oy kullandı. Yapılan seçimler sonucunda 'mavi' liste adayı Mehmet Çimencan 437 oy alarak Yahyalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçildi. 'Beyaz' listeden seçimlere katılan mevcut başkan Orhan Kalem ise 322 oy aldı. 8 oy da geçersiz sayıldı.

KISA SÜRELİ ARBEDE

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından her iki adayın yakınları ve esnaflar arasında kısa süreli arbede yaşandı. Başkan adayları üyeleri sakinleştirmeye çalışırken salona gelen polis ekipleri grupları ayırdı. Polis güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: DHA

