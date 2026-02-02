Yahyalı'da Göksu Şelalesi'ne Yeni Köprü - Son Dakika
Yahyalı'da Göksu Şelalesi'ne Yeni Köprü

02.02.2026 12:22
Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Göksu Şelalesi, yeni asma köprüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Kayseri'nin şelaleleriyle ünlü Yahyalı ilçesindeki Göksu Şelalesi, yenilenen ve ulaşım kolaylığı sağlayan 55 metre uzunluğundaki asma köprüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Her yıl bölgeyi keşfetmek isteyen yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ilçede, Kapuzbaşı, Derebağ, Yeşilköy gibi önemli şelalelerin yanı sıra Göksu Şelalesi de yeniden yapılan asma köprüyle bölgeye gelen turistler için önemli alternatif oldu.

Aladağlar'ın bağrından Zamantı Irmağı'na dökülen şelaleye ulaşımı kolaylaştırmak için Vali Gökmen Çiçek'in girişimleriyle inşa edilen asma köprü, doğaseverlere şelalenin doğduğu yere kadar keyifli yolculuk yapma imkanı sunuyor.

Sarp kayaların arasından doğan şelale, Yahyalı Belediyesinin yaptığı çalışmalarla doğaseverler için daha kolay ulaşılabilen bir turizm destinasyonu haline geldi.

"Şelaleler diyarı" olarak adlandırılıyor

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, AA muhabirine, ilçenin doğal güzellikleriyle çok önemli bir doğa turizm merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

İlçenin özellikle Aladağlar'dan dökülen çok sayıda şelale sayesinde "şelaleler diyarı" olarak adlandırıldığını vurgulayan Öztürk, "Her yıl Yahyalı turizmine yeni rotalar kazandırıyoruz. Son olarak da muhteşem görseli olan Göksu Şelalesi'ne ulaşımı kolaylaştırmak için derme çatma tahtadan kurulu köprü yerine 55 metre uzunluğundaki asma köprüyü hizmete açtık." dedi.

Köprünün hizmete açılmasıyla ziyaretçi sayısının arttığını vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Vali Gökmen Çiçek'in girişimleriyle burasını turizme kazandırdık. Gelen misafirlerimiz bu köprü sayesinde Göksu Şelalesi'nin doğduğu kaynağa kadar ulaşabiliyor. Ormanlık bir bölge. Zamantı Irmağı akıyor, şelale manzarası var. O bölge adeta doğal bir fotoğraf stüdyosu gibi.

Zamantı Irmağı'na paralel bir asfalt yolla gittiğimiz bölge, aynı zamanda rafting parkuru olarak ilan edildi. Gelen misafirlerimiz bir yandan rafting güzelliğini görecek, bir yandan da köprüyle ırmak üzerinden geçmenin keyfini doyumsuz şekilde yaşayacak. Görmeden bu güzellikleri tarif etmek zor. Herkesi Yahyalı'nın güzelliklerini görmeye davet ediyorum."

Kaynak: AA

