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Yahyalıspor seride kararlı

6 saat önce

Üst üste oynadığı iki maçını kazanan Yahyalıspor ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

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Üst üste oynadığı iki maçını kazanan Yahyalıspor ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.


Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta orta sıralarda yer alan Yahyalıspor'da keyifler yerinde. Son iki oynadığı maçta Kırşehir Mucur Yabanlıspor'u 5-0 ve geçen hafta oynadığı maçta Sorgun Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek çıkışa geçen Yeşil-Beyazlılar ligin 9. haftasında deplasmanda Reyhanlı Belediyespor konuk olacak. Reyhanlı Belediyespor maçı hazırlıklarına ara vermeden Teknik Direktör Erkan Demirel nezaretinde sürdüren Yahyalıspor'da tek hedef deplasmandan 3 puanla dönmek.


17 Ekim 2019 Pazar günü Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadında oynanacak olan Reyhanlı Belediyespor ile Yahyalıspor müsabakası saat 14.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Sorgun Belediyespor, Reyhanlı, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:53 Kaynak: İHA
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