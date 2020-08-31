Yakakentli balıkçılar "Vira Bismillah" dedi - Son Dakika

Yakakentli balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı.

Yakakent Limanı'nda balıkçılar bu gece saat 00.00 itibariyle av yasağının kalkacak olması nedeniyle son hazırlıklarını yaptı. Vira Bismillah diyerek denize açılan balıkçılar için limanda düzenlenen programda bereketli bir av sezonu geçirmeleri için dua yapıldı.

AK Parti Samsun Milletekili Orhan Kırcalı ve Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma yaptıkları konuşmada balıkçılara kazasız belasız, bereketli av sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kaymakam Fatih Eroğlu ise yaptığı konuşmada, "Balıkçılık burada çok büyük bir ekonomi. Balıkçılığı denizi ne kadar koruyarak yaparsak ileride gençlerimize çok daha güzel bir miras bırakmış oluruz. Güzel ve bereketli bir sezon olacağına inanıyorum. Karadeniz güzel yüzünü, bereketini gösterdi. Sondajla birlikte güzel bir rezerv bulduk. Bu senede de bizim için bereketli bir yıl olur. Şimdiden sizlere bereketli bir av sezonu diliyorum" dedi.

Yakakent İlçe Müftüsü İzzet Salman tarafından yapılan duanın ardından balıkçı tekneleri denize açıldı. - SAMSUN