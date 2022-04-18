Yakalanacağını anladı, 1. kattan atladı - Son Dakika
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Yakalanacağını anladı, 1. kattan atladı

18.04.2022 14:51
Yakalanacağını anladı, 1. kattan atladı

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerini karşısında görünce silah çekerek havaya ateş açtı.

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerini karşısında görünce silah çekerek havaya ateş açtı. Ardından evine kaçan şahıs, polis ekiplerini karşısında görünce 1. kattan atladı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik 6 ekiple Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi'nde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.G. (27) polis ekiplerini görünce silahla havaya ateş edip olay yerinden kaçtı. Şahsın evini tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Kapıda polis ekiplerini gören şahıs, 1. kattaki evden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ayağında kırıklar oluşan O.G., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılarak şahıs, tedavi altına alındı. - KAYSERİ

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Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu Çorum polisinden kaçak sigara operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakalanacağını anladı, 1. kattan atladı - Son Dakika


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