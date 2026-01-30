Yakeshi Kenti: Otomotiv Testlerinin Merkezi

YAKESHİ, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Yakeshi kenti, uzun ve sert kış mevsimi nedeniyle soğuk iklimlerde yapılan otomotiv testlerinin önemli üslerinden biri haline geldi.

Kış aylarında iş amaçlı kenti düzenli olarak ziyaret eden mühendis ve teknisyenler, kentte sunulan diğer hizmetlerden de sürekli olarak yararlanıyor.

Yerel yetkililer ise kentteki renkli kış etkinliklerine daha fazla turist çekmek amacıyla altyapı ve hizmetleri geliştirmeye devam ediyor.