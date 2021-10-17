Yakınları kanlar içerisinde yerde buldu! Karnından tabancayla vurulan gencin şüpheli ölümü araştırılıyor - Son Dakika

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi 191/3 sokakta bulunan 4 katlı binanın 2'inci katındaki dairede meydana gelen olayda iddiaya göre, Rıfat Dökmeci'den haber alamayan yakınları evine gitti.

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Kapının açık olduğunu fark eden yakınları içeri girdiğinde Dökmeci'yi kanlar içerisinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rıfat Dökmeci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

KARNINDAN TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı. Savcının incelemesinin ardından karnından tabancayla vurularak öldüğü belirlenen Dökmeci'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada Dökmeci'nin evli olduğu ve olay sırasında eşinin evde olmadığı belirlendi. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirlemek için çalışma başlattı.