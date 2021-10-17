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Yakınları kanlar içerisinde yerde buldu! Karnından tabancayla vurulan gencin şüpheli ölümü araştırılıyor - Son Dakika

Yakınları kanlar içerisinde yerde buldu! Karnından tabancayla vurulan gencin şüpheli ölümü araştırılıyor

17.10.2021 10:19

İzmir'de yaşayan Rıfat Dökmeci'den bir süredir haber alamayan yakınları, evine gitti. Evin kapısının açık olduğunu gören yakınları genci kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri Dökmeci karnından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Evli olduğu öğrenilen Dökmeci'nin ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Yaylacık Mahallesi 191/3 sokakta bulunan 4 katlı binanın 2'inci katındaki dairede meydana gelen olayda iddiaya göre, Rıfat Dökmeci'den haber alamayan yakınları evine gitti.

Buca'da tabancayla vurulan bir kişi evinde ölü bulundu

KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Kapının açık olduğunu fark eden yakınları içeri girdiğinde Dökmeci'yi kanlar içerisinde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rıfat Dökmeci'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Buca'da tabancayla vurulan bir kişi evinde ölü bulundu

KARNINDAN TABANCAYLA VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı. Savcının incelemesinin ardından karnından tabancayla vurularak öldüğü belirlenen Dökmeci'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Buca'da tabancayla vurulan bir kişi evinde ölü bulundu

EVLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan araştırmada Dökmeci'nin evli olduğu ve olay sırasında eşinin evde olmadığı belirlendi. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu belirlemek için çalışma başlattı.

Yakınları kanlar içerisinde yerde buldu! Karnından tabancayla vurulan gencin şüpheli ölümü araştırılıyor

Cinayet, İntihar, Polis, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yakınları kanlar içerisinde yerde buldu! Karnından tabancayla vurulan gencin şüpheli ölümü araştırılıyor - Son Dakika


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