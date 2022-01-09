Üye Girişi
YAKIT HORTUMU PATLAYAN CİP YANDI - Son Dakika

YAKIT HORTUMU PATLAYAN CİP YANDI

09.01.2022 18:05

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde içerisinde Suriye uyruklu 5 kişinin bulunduğu cipin yakıt hortumu patlayınca araç yanmaya başladı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde içerisinde Suriye uyruklu 5 kişinin bulunduğu cipin yakıt hortumu patlayınca araç yanmaya başladı. 5 kişi araçtan çıkarken, yanan cip kullanılmaz hale geldi.

Olay öğle saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Hasan yönetimindeki 16 BYB 16 plakalı cip motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü aracı yol kenarında durdururken, aracın ön camı patladı. Cipin içerisinde bulunan 5 kişi araçtan dışarı çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Aracın yanan motor kısmı söndürüldü. Yakıt hortumunun patlaması sonucu yangının çıktığı belirtilirken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

YAKIT HORTUMU PATLAYAN CİP YANDI
YAKIT HORTUMU PATLAYAN CİP YANDI
YAKIT HORTUMU PATLAYAN CİP YANDI

YORUMLAR
500

Atatürk Caddesi, Ahmet Hasan, Tragger, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YAKIT HORTUMU PATLAYAN CİP YANDI - Son Dakika


Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol yağdırdı Süper Lig'in Lewandowski'si! Göztepe, Ndiaye'nin şov yaptığı maçta Antalya'ya gol yağdırdı         
18:05
Doğal gaz desteğinde tarih netleşti! Erdoğan müjdelemişti! Bakan Yanık bizzat paylaştı Doğal gaz desteğinde tarih netleşti! Erdoğan müjdelemişti! Bakan Yanık bizzat paylaştı         
17:58
Daha neler duyacağız? Ağaçla evlenene alıştık, şimdi de pembe renkle evlenen kadın! Daha neler duyacağız? Ağaçla evlenene alıştık, şimdi de pembe renkle evlenen kadın!         
17:49
İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu İstifa edip memleketine dönmüştü! Eski polis, evinin bahçesinde ölü bulundu         
17:24
Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti         
17:22
Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı         
17:20
40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor 40 yaşındasın Ibrahimovic'i tutabilene aşk olsun! Gol attığı takımlar artık listeye sığmıyor         
17:16
Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun         
11:53
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi         
11:39
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi Şanlıurfa sınırında yaşanmıştı! Hain saldırıda şehit düşen 3 askerin naaşı, törenle memleketlerine gönderildi         
11:36
Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı Dehşet anları! Kucağında ağlayan çocuğunu umursamadan karısına kurşun yağdırdı         
11:33
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22

Son Dakika Haberleri
17:58 Naime'yi özleyenler! Ecem Erkek ve Hasan Can Kaya yeni dizi için kolları sıvadı!
17:57 Doğal gaz desteğinde tarih netleşti! Erdoğan müjdelemişti! Bakan Yanık bizzat paylaştı
17:52 Kuyumcunun akıl almaz planı! Soyguncu kiralayıp altınlarını çaldırdı, eritti! Ama sonunda yakayı ele verdi
17:48 Daha neler duyacağız? Ağaçla evlenene alıştık, şimdi de pembe renkle evlenen kadın!
17:44 Afganistan'ı terk ederken bebeklerini kaybetmişlerdi! Aylar sonra buldular
17:37 TESK Başkanı: Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak
17:22 Futbol sahasında kalp krizi! Deneyimli yıldız Coulibaly, kalenin önünde yere yığıldı
17:21 Bakan Karaismailoğlu'dan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na dava! Yolsuzluk yaptığını iddia etmişti
17:20 Şahan Gökbakar'dan ücretli öğretmen maaşlarına isyan: Utanç hissettim
17:20 Kazakistan'da bilanço: Eylemlerde hayatını yitirenlerin sayısı 164'e çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 18:11:43. #1.13#
SON DAKİKA: YAKIT HORTUMU PATLAYAN CİP YANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement