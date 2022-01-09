YAKIT HORTUMU PATLAYAN CİP YANDI - Son Dakika

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde içerisinde Suriye uyruklu 5 kişinin bulunduğu cipin yakıt hortumu patlayınca araç yanmaya başladı. 5 kişi araçtan çıkarken, yanan cip kullanılmaz hale geldi.
Olay öğle saatlerinde, Darıca Sırasöğütler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Hasan yönetimindeki 16 BYB 16 plakalı cip motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü aracı yol kenarında durdururken, aracın ön camı patladı. Cipin içerisinde bulunan 5 kişi araçtan dışarı çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Aracın yanan motor kısmı söndürüldü. Yakıt hortumunun patlaması sonucu yangının çıktığı belirtilirken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.
Kaynak: DHA
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