Yaklaşık 100 hane kullanıyordu, yolun yarısını nehir yuttu...3 mahallenin bağlantısını sağlayan yol çöktü - Son Dakika
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Yaklaşık 100 hane kullanıyordu, yolun yarısını nehir yuttu...3 mahallenin bağlantısını sağlayan yol çöktü

30.06.2022 12:05
Yaklaşık 100 hane kullanıyordu, yolun yarısını nehir yuttu...3 mahallenin bağlantısını sağlayan yol çöktü

Yaklaşık 100 hane kullanıyordu, yolun yarısını nehir yuttu.

Yaklaşık 100 hane kullanıyordu, yolun yarısını nehir yuttu...3 mahallenin bağlantısını sağlayan yol çöktü

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde üç mahallenin bağlantısını sağlayan ve yaklaşık 100 hanenin kullandığı yol çöktü. Yaklaşık 3 hafta önce mahalle muhtarının uyardığı ve hala çökmeye devam eden tehlikeli yolun yarısını nehir yuttu.

Kuzuluk Mahallesi ile Tuzla ve Yeni mahallelerini birleştiren Kümevler mevkii 1016 sokaktaki 100 hanenin kullandığı yol, iddialara göre Devlet Su İşlerinin dolgu çalışmasının ardından oluşan erozyon sebebiyle çökme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Yaklaşık üç hafta önce ise Kuzuluk Mahallesi Muhtarı Temel Aslanbey, bölgede yaşanan tehlikeyi "Önlem alınması için birinin ölmesi mi gerekiyor?" sözleriyle dile getirmiş ve önlem alınması gerektiğini ifade etmişti. Bunun ardından yolun 2 metrelik kısmı daha çökerek Sakarya Nehri'ne karıştı. Daha öncesinde şerit çekilerek önlem alınmaya çalışılan ve yarısının çökerek nehre karıştığı yol için mahalle sakinleri çözüm bulunmasını istiyor.

"Yol artık kalmadı, Sakarya Nehri aldı"

Mahalle sakinlerinden Ekrem Bayram, "Daha öncesinde mahalle muhtarımız Temel Aslanbey buraya dikkat çekmişti. Yaklaşık bir buçuk yıldır yetkililere şikayetlerimizi iletiyoruz. Fakat hiçbir müdahalede bulunulmuyor. Niye beklenildiğini hala anlamış değiliz. Buraya gelinip keşif yapılması çok mu zor, bir can kaybının olması mı bekleniliyor? Yol artık kalmadı, Sakarya Nehri aldı. Burada yapılan ve yenilenen yatırımlar da gitmek üzere. Yetkililerden önlem almalarını istiyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaklaşık 100 hane kullanıyordu, yolun yarısını nehir yuttu...3 mahallenin bağlantısını sağlayan yol çöktü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yaklaşık 100 hane kullanıyordu, yolun yarısını nehir yuttu...3 mahallenin bağlantısını sağlayan yol çöktü - Son Dakika
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