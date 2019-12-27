Yakutiye Belediye Başkanı Uçar: "Kapalı halk pazarları yapacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yakutiye Belediye Başkanı Uçar: 'Kapalı halk pazarları yapacağız' - Son Dakika

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar: "Kapalı halk pazarları yapacağız"

6 saat önce

Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kışın hüküm sürdüğü Erzurum'da şehrin dört noktasına kapalı halk pazarları yapacaklarını söyledi.

Yakutiye Belediye Başkanı Uçar:

Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, kışın hüküm sürdüğü Erzurum'da şehrin dört noktasına kapalı halk pazarları yapacaklarını söyledi.


Erzurum Olay Gazetesi'ni ziyaret eden Başkan Uçar, burada Gazeteci Yazar Esat Bindesen ve İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez'e belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardı.


Kentsel dönüşüm kapsamında üç kümbetler ve Hacı Cuma semtlerinde çalışmaların başlayacağını, Hacı Cuma'ya tarihi dokuya uygun konut yapılacağını, Üç kümbetler mevkiine de Millet Bahçesi inşa edileceğini anlatan Başkan Uçar, 'Amacımız vatandaşın rahat ve huzurlu yaşayacağı bir şehir oluşturmaktır' dedi.


KÖYSEL PROJEMİZ DEVAM EDİYOR


Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Mahalle olan köylere hizmet götürmek için kolları sıvadıklarını belitti.


Köy konaklarıyla işe koyulduklarını, köylerde çevre düzenlemesi ve asfalt çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Uçar, şöyle dedi:


"Belediyemiz sınırları içerisinde 36 köyümüz bulunuyor. Buralara doğalgaz götürmeyi planlıyoruz.


Köy konakları yapıyoruz. Köylerden kütüphane istekleri geliyor. Buralara kütüphane yapacağız. Köylerde okuyan öğrencilerimiz burada derslerini çalışacak ve yapacak. Ayrıca buralara Üniversitelerimizle de görüşerek üniversite öğrencilerinden köydeki çocuklarımız için destek sağlayacağız."


TARİHİ KAPILAR GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK


Erzurum'da hüküm süren Saltukluların genç nesle tanıtımı için 2020'yi Saltuklu Yılı ilan ettiklerini belirten Uçar, 'Saltuklular Anadolu'nun İlk Müslüman Türk beyliğidir ve bu beyliğin başkenti Erzurum'dur. Bu beyliğin merkezi bugünkü Yakutiye sınırlarındadır ve bıraktıkları tarihi eserler halen ilçemizde yaşamaktadır. Bu nedenle Saltuklular'ı yad edecek ve genç nesile ecdadımızı tanıtacağız" dedi.


Şehirde tarihi kapıların var olduğunu, bunları gün ışığına çıkaracaklarına da işaret eden Uçar, Sosyal ve kültürel ve sportif belediyeciliği de ön planda tutacaklarını söyledi. - ERZURUM

Esat Bindesen, Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı
Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü Havlayan köpeğin peşinden giden sürücü gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri
21:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hereke Halı Fabrikası'nı ziyaret etti - Son Dakika
21:10 Erzurum'da lapa lapa kar kenti beyaza bürüdü - Son Dakika
21:10 Antalya Cumhuriyet Başsavcısı İnal AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
21:06 KARDEMİR yerli otomobilin 78'incisine talip - Son Dakika
21:06 Ömer Çelik: "Adana'ya 41 milyonluk hibe şeklinde yardımlar yapılmaktadır" - Son Dakika
20:29 Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı - Son Dakika
19:50 Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 21:16:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yakutiye Belediye Başkanı Uçar: "Kapalı halk pazarları yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]