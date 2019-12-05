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Yakutiye Belediyesi karla mücadelede yoğun mesai başlattı

6 saat önce

Kar yağışıyla birlikte yoğun mesaiye başlayan Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi ekipleri vardiyalı sisteme geçerek, karla mücadele çalışmalarını aksatmadan sürdürmeyi planlıyor.

Yakutiye Belediyesi karla mücadelede yoğun mesai başlattı, System.String[]

Kar yağışıyla birlikte yoğun mesaiye başlayan Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi ekipleri vardiyalı sisteme geçerek, karla mücadele çalışmalarını aksatmadan sürdürmeyi planlıyor.


Yakutiye ilçe sınırları içerisindeki ara arterler ve 44 mahallede yoğun karla mücadelesi mesaisine başlayan Fen İşleri Ekipleri 87 personelle üç vardiya sistemine geçti. Gece gündüz demeden kar temizliği için çalışma başlatan ekiplere üç greyder, üç büyük kepçe, dört eder, on kamyon, iki mini eder ve iki tuzlama aracı eşlik ediyor.


Kar yağışıyla birlikte şantiye ekiplerini vardiyalı sisteme geçirerek karla mücadelede etkin rol almak istediklerini kaydeden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar maddi imkanlarını zorlayarak, kar yağışı sonrası şehir içi ulaşımında olumsuzlukları gidermek için tedbirli olduklarını söyledi.


Başkan Uçar, Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak hem ana arterlerin hem de ara cadde ve sokakların kardan temizlendiğine dikkat çekerek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibine özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.


Gerek Büyükşehir Belediyemiz gerekse Yakutiye Belediyemiz'e bağlı şantiye ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Amacımız kar ve buzlu yolları temizleyerek, halkımızın ulaşımda karşılaşabileceği aksaklıkları bertaraf etmektir. Bunda da başarılı olduk" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Yakutiye Belediyesi, Yakutiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:27 Kaynak: İHA
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