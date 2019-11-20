Son Dakika Haberleri: Yakutiye'de hedef asfaltsız yer bırakmamak
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Yakutiye'de hedef asfaltsız yer bırakmamak

6 saat önce

Yakutiye Belediyesi yaz sezonuna geç başlamasına rağmen ilçenin dört bir yanına hizmet götürmeyi başardı.

Yakutiye'de hedef asfaltsız yer bırakmamak, System.String[]

Yakutiye Belediyesi yaz sezonuna geç başlamasına rağmen ilçenin dört bir yanına hizmet götürmeyi başardı. Fen işleri ekipleri ile gece gündüz çalışmaları yakından takip eden Başkan Dr. Mahmut Uçar, yaptığı asfalt ve çevre düzenleme çalışmaları ile halkın gönlünü fethetmeyi başardı.


Kentin uzak noktalarına dahi modern belediyecilik hizmeti götürerek bir ilki başaran Başkan Uçar, ilçenin hemen her noktasını sıcak asfaltla buluşturdu. Dağ Mahallesi, Kavak, Aşağı Köşk Maallesi, Veyisefendi, Rabiana Mahallesi, Dadaşköy ve Dumlu başta olmak üzere birçok köy ve mahalle modern asfalta kavuştu.


Sadece ilçe merkezinde değil kırsal mahallelere dahi hizmet götüren Başkan Uçar, sadece altı aylık süre zarfında 200 bin metrekare alana sıcak asfalt kaplaması yapıldığını söyledi.


Mahmut Uçar, önümüzdeki yaz sezonunda da gerek asfalt ve gerekse çevre düzenleme çalışmalarını hız vererek rutin hizmetleri aksatmadan sürdüreceklerini sözlerine ekledi. Başkan Uçar, kar yağana kadar asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarının devam edeceğini kaydetti. - ERZURUM

Yakutiye Belediyesi, Mahmut Uçar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:30 Kaynak: İHA
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