Son Dakika Haberleri: Yakutiye Zabıtası lokantaları denetledi
Son Dakika Güncel Haber

Yakutiye Zabıtası lokantaları denetledi

12 dakika önce

Halkın sağlığını gözeten Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki lokantaları denetledi.

Yakutiye Zabıtası lokantaları denetledi, System.String[]
Halkın sağlığını gözeten Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ilçe genelindeki lokantaları denetledi. Ekipler, mutfak ve kullanılan malzemelerin temizliği, yemek pişirilen yerlerin sağlık koşullarına uygunluğunu kontrol ederek gördükleri noksanlıklarla ilgili tutanak düzenledi.

Yapılan denetimlerde 30 lokantanın mutfaktan sunumuna kadar temizlik ve idari şartlarını inceleyen ekipler, çalışan personeller ile lokantaların hijyenik ortamda faaliyet göstermeleri için ihtarda bulundu.

Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekiplerinin bundan sonra da denetimlerini sıklaştıracağı bildirilerek, halkın sağlığı ile ilgili gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi. - ERZURUM
Yakutiye Belediyesi, Kurban Bayramı, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 bin aileye 4,6 milyon TL bayram yardımı yapacak
Mansur Yavaş'tan 25 yıl sonra belediye memurlarına bayram ikramiyesi Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor Kaz Dağları'ndaki maden faaliyetlerinin durdurulması için Kanada Başbakanı'na yazılan mektuba cevap geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 12:46:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yakutiye Zabıtası lokantaları denetledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]