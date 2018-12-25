'Yalan Dolan' İstanbul'da Tiyatro Severlerle Buluşuyor

45 gün ön hazırlık ve prova süreci yaşayan oyun, tiyatro severlerle İstanbul'da buluşacak. Gösteri için oyuncularla özel kostüm yapılırken, dekor da devlet tiyatrolarındaki kadar büyük ve gösterişli olarak yaptırıldı. Tiyatro gösterinde oyuncuların dışında perde arakasında da 24 kişilik dev bir ekip çalıştı.

MÜZİKTE OKULLUYUM OYUNCULUKTA ALAYLIYIM

'Yalan Dolan' isimli oyunda rol alan Onur Şan, izleyicilerden tam not aldı. Müziğin dışında oyunculuğa da ağırlık vereceğini belirten Şan, ''Müzisyen kimliğimle sahnenin tozunu attırıyorum, şimdi sıra sahnenin tozunu yutmakta. Ben müziğin okullusu, oyunculuğun alaylısıyım. Dizilerde tabi ki tecrübem oldu ama tiyatro er meydanı, bu oyun benim ilk profesyonel tiyatro oyunum. Bu oyunla birlikte tiyatro da tecrübem oldu" dedi.

OYUNUN GALASI 15 OCAK SALI AKŞAMI PROFİLO KÜTLTÜR MERKEZİNDE YAPILACAK

Oyunun Konusu: Birbirleriyle çok sıkı fıkı olan dört arkadaş ve onların eşleri, belediye meclis üyesi arkadaşlarının ve karısının evlilik yıldönümlerini kutlamak için akşam yemeğine gelirler fakat ilk gelen çift arkadaşını kulağından yaralanmış olarak bulur. Ne yapacaklarını düşünürken yavaş yavaş diğerleri de eve gelmeye başlarlar. Olay başta gizlenir ve yalan söylenir ama diğer misafirlerin şüphelenmesi üzerine olayın nasıl olduğunu anlamaya ve anlatmaya başlarlar, üstelik meclis üyesinin karısı da ortalarda yoktur. Bir süre sonra olaya polis karışır ve bu kez de olayı polisten gizlemek için herkes başkasının rolüne bürünür ve polise yalan söylemeye çalışırlar en sonunda içlerinden biri meclis üyesinin yerine geçmeye ve polisin karşısına çıkmaya karar verir ve olayın nasıl olduğunu anlatmak için esaslı bir hikaye uydurur. Polis anlatılanlardan ikna olur ve evden ayrılır fakat kendisine anlatılanlar acaba gerçekten uydurma mıdır yoksa gerçek midir? Bunu oyunun sonunda büyük bir sürprizle öğreniriz...