Yalçın: Ekonomik İstikrar Kaybolduğunda İlk Ağlayacak Kitleyiz

Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ülkede ekonomik istikrar kaybolduğunda ilk ağlayacak kitleyiz çünkü sabit gelirliyiz.

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Ülkede ekonomik istikrar kaybolduğunda ilk ağlayacak kitleyiz çünkü sabit gelirliyiz. Ülkede yönetimde istikrar kaybolduğunda ilk etkilenecek kitleyiz. Çünkü biz kamu görevlisiyiz. Bu ülkede istikrar gerekiyor dünden daha fazla gerekiyor" dedi.



Memur-Sen tarafından Karabük Üniversitesi'nde 'Karabük Teşkilat Buluşması' programı düzenlendi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yaptığı konuşmada, "Su ülkede bir değişim olacaksa, dünyada yeni bir dönüşüm olacaksa teşkilatın bu durumda çok kıymetli bir pozisyonu var. Biz şimdiye kadar bu sorumlulukla hareket ettik. Gelinen nokta bakımında çok ciddi badireleri aştık, sorumluluğumuz çok daha farklı bir boyutta. Çünkü kendi ülkemizi yaşanabilir kılma noktasında ülkenin üzerindeki vesayetin kaldırılıp aktarılabilmesiydi. 10 yılda bir ülkenin istikrarını bozan, rahatsız edici apolet seslerinin, postal seslerinin bu ülkenin üzerinden kaldırılabilmesiydi. Ham demokrasisini tam demokrasi yapmak istememizin altındaki temel hikaye burasıdır. Bu anlamda bu teşkilat hep onurlu ve dirayetli durdu" dedi.



Yalçın sabit gelirli olmaları nedeniyle ülkedeki ekonomik istikrar kaybolduğunda ilk ağlayacak kitle olduklarını belirterek, şöyle konuştu:



"İstikrarsız yönetim tarih olsun, parlamenter sistemin kısır tartışmaları tarih olsun. Ülke 5 yıllık bir istikrar kazansın ve bu yönetsel istikrarın sonunda ekonomi büyüsün, milli gelir büyüsün. Bu ülkede korku ile uyandığımız günler geri kalsın. Bu ülkede dolar, kur yerinden oynar, bizim aklımız yerinden oynar. Bu ülkede ekonomi dalgalanır, borsa yerinden oynar, bizim aklımız yerinden oynar. Ekonomik dalgalanmalar birilerinin saadeti, birilerinin felaketi olur. 28 Şubat'ta 381 milyar doları hortumlayanların, bugün haksız kazançlarının keyfini sefasını sürüyor, ama cefasını biz çekiyoruz. Çünkü biz sabit gelirliyiz. Ülkede ekonomik istikrar kaybolduğunda ilk ağlayacak kitleyiz çünkü sabit gelirliyiz. Ülkede yönetimde istikrar kaybolduğunda ilk etkilenecek kitleyiz. Çünkü biz kamu görevlisiyiz. Bu ülkede istikrar gerekiyor dünden daha fazla gerekiyor. Onun için biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçirilmesinde en aktif rolü aldık. Biz olayı bir başkasının gördüğü noktadan çok daha ötesinden görüyoruz. Bu coğrafyada olup bitenleri magazin izler gibi izleyenlerle bizim olaya bakışımız arasında fark var. Coğrafya yeniden dizayn ediliyor. Libya gitti, Mısır teslim alındı olarak diye bir devlet var mı yok mu tartışılıyor. Suriye 5'e bölünecek demişti. Suriye'nin beşe bölünme sürecinde makas nereye doğrulacak onun planları yapılıyor. Türkiye Fırat kalkanı Operasyonu ile o plana bir makas atarak kesmeye çalışıyor. Dolayısıyla bu coğrafyada olup biteni görmek ve bize ilişkin küresel anlamda hazımsızlığın farkına varmak zorundayız."



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