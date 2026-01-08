Yalçın, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kayseri'de, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yalçın, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Yalçın, "Portre"de ise Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" adlı karesini oyladı.

Yalçın, "Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'ın "Hareket zamanı", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" isimli fotoğrafını tercih etti.

Mustafa Yalçın, AA muhabirine, Anadolu Ajansının "Yılın Kareleri" oylaması uygulamasının Türk basın tarihi için çok önemli olduğunu söyledi.

Yalçın, "Cumhuriyetle birlikte kurulan Anadolu Ajansı, yıl içerisinde yaşanan önemli olaylara ilişkin fotoğrafları bir araya getirerek söz konusu kareleri hafızamıza kazıyor. Ben fotoğrafı çok severim, birçok albümüm vardır. Bu seri de çok hoşuma gitti." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.