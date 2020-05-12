Yalıhüyük Belediyesi fidan dikim çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Yalıhüyük Belediyesi, bahar ayının gelmesi ile birlikte, başladığı fidan ve ağaç dikim çalışmalarını ilçenin dış mahallelerinde de sürdürüyor.

İlk olarak merkez caddelerde, parklarda Ihlamur, çınar, dişbudak, cam, ve selvi ağaçları dikiliyor.



Belediye Başkanı Hasan Koçer, bahar ayının gelmesi ile birlikte ağaç ve fidan dikme çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

Merkez cadde ve mahallelerinde başlattıkları çalışmaları dış mahalleler Saray ve Arasöğüt'te de sürdürdüklerini ifade eden Koçer, şunları kaydetti:

"Yine burada ıhlamur, dişbudak, çam ve selvi fidanları ekiyoruz. 'Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin' diyen bir Peygamberin ümmetiyiz hamdolsun. İlçemize ektiğimiz her fidanın yarın bizler ve gelecek nesillerimiz için sağlıklı ve temiz birer nefes olacağının farkındayız. Zor ve hassas bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünya ve ülkemiz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele içerisinde ama bu salgın bizim ağaç sevgimize engel olamaz. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı da arttırarak ve çeşitlendirip geliştirerek sürdüreceğiz."