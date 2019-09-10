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Yalıhüyük'e üzüm sıkma makinesi

19 dakika önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı ilçelere üzüm sıkma makinesi dağıttı.

Yalıhüyük'e üzüm sıkma makinesi, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığı ilçelere üzüm sıkma makinesi dağıttı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanlığınca Yalıhüyük, Bozkır, Ahırlı, Akören ilçelerine üzüm sıkma makinası dağıttı.

Teslim töreninde konuşan Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, "İlçemize gönderilen üzüm sıkma makinası ile vatandaşlarımız daha kolay pekmez elde edebilecek. Üzüm Sıkma makinası belediyemiz bünyesinde hizmet verecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Yalıhüyük, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:12 Kaynak: AA
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