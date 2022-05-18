Yalıhüyük'te 9 bin ada çayı fidanı dikildi - Son Dakika
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Yalıhüyük'te 9 bin ada çayı fidanı dikildi

18.05.2022 12:57
Yalıhüyük'te 9 bin ada çayı fidanı dikildi

Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi çalışmalarıyla ilçede ilk kez ada çayı ekimi yapıldı.

Yalıhüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi çalışmalarıyla ilçede ilk kez ada çayı ekimi yapıldı.

Yalıhüyük Aşağı Mahalle'de genç kadın çiftçi Ayşe Gözel'e ait 2 dekar tarlada 9 bin ada çayı fidesi toprakla buluştu.

Kaymakam İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer çiftçilerle ada çayı fidanı dikti.

İlçede ürün çeşitliliğinin artırılması, genç çiftçilerin üretime kazandırılması gibi projelere önem verdiklerini dile getiren Yazıcı, "Yalıhüyük'te genç çiftçimizin böyle projelere katılımı ümit verici. Göksu-Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Belediyemizin ortak projeleri yeni bir dönemi de beraberinde getiriyor. Bunun güzel örneklerinden birisi de aromatik bitki olan ada çayı ilçemizde hayat buluyor." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer de, her zaman girişimcilere destek verdiklerini vurguladı.

İlçe Tarım Müdürü Mevlüt Semerci, "Aromatik bitki türlerinden olan ada çayı bitkisini ilçede ilk kez uyguluyoruz. Genç kadın üreticimiz Ayşe Gözel'e başarılar diliyorum. Teknik olarak her zaman destek vereceğiz." diye konuştu.

Kaymakam İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer daha sonra proje kapsamında ilçede uygulamaya konulan yenilenebilir enerji ile üretim maliyetini düşüren tarım ve sera alanlarını yerinde inceledi.

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Kaynak: AA

Yalıhüyük, Hisarcık, Göksu, Tarım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te 9 bin ada çayı fidanı dikildi - Son Dakika


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