Yalıhüyük'te İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı - Son Dakika

Yalıhüyük'te İstiklal Marşı'nın Kabulünün 101. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Yalıhüyük KOMEK binası salonunda program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Yalıhüyük Anadolu Lisesinin hazırladığı program, Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Kandırmaz'ın açılış konuşmasının ardından öğrencilerin şiirleri, oratoryo gösterileriyle devam etti.
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı programda, Yalıhüyük Halk Eğitim Müdürü Mustafa Metal'inin İstiklal Marşı için yazdığı şiiri okuması salonda büyük alkış aldı.
Daha sonra İstiklal Marşı'nın güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.
Programa İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer, sivil toplum örgütleri temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
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