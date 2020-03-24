Yalıhüyük'te sokağa çıkma yasağına uyum rekor düzeyde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yalıhüyük'te sokağa çıkma yasağına uyum rekor düzeyde - Son Dakika

Yalıhüyük'te sokağa çıkma yasağına uyum rekor düzeyde

6 saat önce

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uyma aranının üst düzeyde olduğu belirtildi.

Yalıhüyük'te sokağa çıkma yasağına uyum rekor düzeyde, System.String[]

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uyma aranının üst düzeyde olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yasaklara azami derecede uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Koçer, "Yasağa uyan hemşerilerimizin oranı yüzde 99'un üstünde. Bu çok güzel bir oran. 'Evinde Kal Yalıhüyük' sloganı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Hasan Koçer, Yalıhüyük, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:28 Kaynak: AA

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