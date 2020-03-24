Yalıhüyük'te sokağa çıkma yasağına uyum rekor düzeyde - Son Dakika

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Yalıhüyük'te sokağa çıkma yasağına uyum rekor düzeyde
6 saat önce
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uyma aranının üst düzeyde olduğu belirtildi.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uyma aranının üst düzeyde olduğu belirtildi.
Belediye Başkanı Hasan Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yasaklara azami derecede uyan vatandaşlara teşekkür etti.
Belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Koçer, "Yasağa uyan hemşerilerimizin oranı yüzde 99'un üstünde. Bu çok güzel bir oran. 'Evinde Kal Yalıhüyük' sloganı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:28 Kaynak: AA
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