Yalıhüyük'te sokağa çıkma yasağına uyum rekor düzeyde - Son Dakika

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uyma aranının üst düzeyde olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Hasan Koçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede yasaklara azami derecede uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Koçer, "Yasağa uyan hemşerilerimizin oranı yüzde 99'un üstünde. Bu çok güzel bir oran. 'Evinde Kal Yalıhüyük' sloganı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.