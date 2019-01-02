Son Dakika Haberleri: Yalova-Bursa Yolunda Narenciye Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Öldü

Yalova-Bursa Yolunda Narenciye Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Öldü

1 saat önce

YALOVA'da, kontrolden çıkarak devrilen ve metrelerce sürüklenen narenciye yüklü kamyonun sürücüsü U.Ü. (53), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yalova-Bursa Yolunda Narenciye Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Öldü, System.String[]
YALOVA'da, kontrolden çıkarak devrilen ve metrelerce sürüklenen narenciye yüklü kamyonun sürücüsü U.Ü. (53), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Yalova- Bursa yolu Soğucak mevkiinde meydana geldi. Yalova'ya istikametine giden U.Ü. yönetimindeki 09 AAR 365 plakalı mandalina ve portakal yüklü olan kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yan yattı. Metrelerce sürüklenen  kamyonun sürücüsü U.Ü., araçta sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonun devrilmesiyle birlikte, kasasında bulunan portakal ve mandalinalar ise yola saçıldı. Kaza sonucu Yalova-Bursa yolunun sağ şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Kamyonun içerisine sıkışan U.Ü.'nün cesedi itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı. Sürücü U.Ü.'nün cansız bedeni Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Yalova

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:38 Kaynak: DHA

Bursa, Yalova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Poşete Para Vermemek İçin Montunu Poşet Yapan Vatandaş Sosyal Medyayı Salladı Bu Hastaneye Gelen Alışveriş Yapmadan Çıkmıyor

Vatandaşlar, 10 Metre İleride Duran Kayıp İlanındaki Çocuğu Fark Edemedi Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 01:10:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova-Bursa Yolunda Narenciye Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]