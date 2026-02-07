Yalova'da 1 Milyar Liralık Dolandırıcılık İddiası - Son Dakika
Yalova'da 1 Milyar Liralık Dolandırıcılık İddiası

Yalova'da 1 Milyar Liralık Dolandırıcılık İddiası
07.02.2026 19:59
50 işçi, paravan firmalarla dolandırıldığını öne sürerek et firmasına suç duyurusunda bulundu.

YALOVA'da yaklaşık 50 işçi ve tedarikçi firmalar, paravan firmalar vasıtasıyla verilen karşılıksız çekler nedeniyle kendilerini 1 milyar lira dolandırdığını öne sürdükleri et ve et ürünleri firması sahipleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukat İbrahim Halil Açıkgöz, 1 milyar liralık vurgun olduğunu iddia ederek, "Bugün mağdurlarla beraber Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayız" dedi.

Bursa- Yalova kara yolu üzerinde faaliyet gösteren et ve et ürünleri hizmeti veren firma, 2025 Aralık ayında konkordato ilan ederken, 50 çalışanını işten çıkardı. Firmayla et ve hayvan tedariki gerçekleştiren taşeron firmalar ile maaş ve tazminatlarını alamadıklarını öne süren işçiler, firma sahipleri Serdar Y., Nurçin Y. Serdar A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Mağdur tarafın avukatı İbrahim Halil Açıkgöz, 1 milyar liralık vurgun olduğunu iddia ederek, "Bugün mağdurlarla beraber Türkiye Cumhuriyeti tarihinin Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayız. Yaklaşık 1 milyar liralık bir vurgun söz konusu. Birçok mağdur vardır. Burada olay şu şekilde ilerliyor. Bir yere ortak olduğunu iddia ediyor. 3 milyar liralık et sektöründe dev yatırımlar yaparak sahte haberlerle insanları manipüle ediyorlar" dedi.

' MÜVEKKİLİMİN ZARARI 16 MİLYON LİRA'

Müvekilinin zararının 16 milyon lira olduğunu söyleyen Avukat Yiğit Yavaş ise, şüphelilerin kurdukları paravan düzenek ile mağdurları zarara uğrattığını belirterek, "Müvekkilimizin toprağının zararı yaklaşık 16 milyondur. Bu süreçte sadece müvekkilin ve diğer mağdurların iyi niyeti suistimal edilmemiş, aynı zamanda mülkiyet hakkının ve ticari hayatı korumayı amaçlayan konkordato müessesesi de bu suçun kalkanı olarak kullanıldığını düşünmekteyiz. Şüpheliler, 3 milyar TL gibi yatırım vaadiyle, gerçeği yansıtmayan medya haberleriyle piyasaya suni itibar pompalanmış ve sahte güven ortamı oluşturulmuştur. Bu şekilde piyasadan milyonlarca liralık mal toplanmıştır. Şirketin mali durumunu gizlemek ve mal kaçırmak amacıyla konkordato süreci bir dolandırıcılık maskesi olarak kullandığını düşünmekteyiz" diye konuştu.

'135 MİLYON LİRA DOLANDIRILDIM'

Tedarikçi firma sahibi Murat Açıköz, firma tarafından 135 milyon lira paravan şirket çekleriyle dolandırıldığını belirterek, "Hala tehdit alıyorum. Adamların bana tek söylediği cümle, 'Beni bu ülkede tutuklayacak hakim ve savcı yok' Adalet Bakanlığı'ndan bu konuda yardım bekliyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Ekonomi, Yalova, Finans, Güncel, Son Dakika

