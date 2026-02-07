Yalova'da 1805 Konutun Sahipleri Belirlendi - Son Dakika
Yalova'da 1805 Konutun Sahipleri Belirlendi

07.02.2026 14:55
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Yalova'da inşa edilecek 1805 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki kura çekim töreni, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, yaptığı konuşmada, Yalova genelinde yapılacak 1805 konut için 16 bin 746 başvuru yapıldığını hatırlattı.

Konutların 1030'unun şehit aileleri, engelliler, emekliler, gençler ile üç veya daha fazla çocuğu olanlara verileceğini belirten Usta, şunları kaydetti:

"1805 konutun 1030 için bu vatandaşlarımıza inşallah kura çektireceğiz. Geriye kalan 775 konutu da yine toplumun dezavantajlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşımız çekecekler. Bugüne kadar TOKİ, Yalova'da Altınova Çavuşçiftliği'nde 117, merkez Kazımiye Mahallesi'nde 304, Armutlu'da 130, yine merkezde 1280 olmak üzere 1831 konut inşa etmiş. Bunların bugün parasal değerine baktığımız zaman günümüz şartlarında 6 milyarlık bir yatırıma tekabül ediyor. Tabii bunlar yapılırken sadece konut değil, dükkanlar yapıldı, hastane yaptı, millet bahçesi, camiler, anaokulu, spor salonu gibi bunlarla beraber sosyal donatılar da yapıldı. Şimdi yine TOKİ'nin Yalova'mızda merkez Bağlarbaşı'nda ve Kazımiye Mahallesi'nde iki projesi devam ediyor."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar ise konutun ötesinde sosyal donatı alanlarıyla birlikte bir büyük projeyi inşa ediyor olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Asrın felaketinin ardından rekor bir hızla günde 500 konut üreterek söz verilen süre içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesinin kendilerine olan güveni gösterdiğine dikkati çeken Ayar, "Yalova'daki 1805 konuta olan yüksek başvuru da bunu kanıtladı. Bu inancın pekiştiğini görmek, devlete milletin olan inancı görmek bu açıdan gerçekten önemli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu da TOKİ'nin bugüne kadar Türkiye'de 1 milyon 757 binin üzerinde konut ve 66 bin 840 sosyal donatı ürettiğini kaydetti.

Yalova'da proje kapsamında 16 bin 746 geçerli başvurunun alındığını belirten Caniklioğlu, "Bu başvurular şehit aileleri ve gazilerimizden engelli vatandaşlarımıza, emeklilerimizden gençlerimize kadar toplumun her kesimini kapsayacak şekilde toplam 6 ayrı kategoride değerlendirilmiş 500 bin sosyal konut kampanyamız tam anlamıyla herkes için kapsayıcı ve artı bir sosyal konut hamlesidir." diye konuştu.

Emekli olduğunu belirten 65 yaşındaki başvuru sahibi Sevdican Kaya ise daha önce iki defa başvuru yaptığını, heyecanla üçüncü başvuru sonucunu beklediğini belirterek "Çıkarsa bir tane kızım var. Ona miras bırakırız. Başka da bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

Yalova merkez için başvuru yaptığını anlatan Aysel Karaca da "İnşallah çıkar. Çok heyecanlıyım. İlk çekilişimiz. İnşallah nasip olursa. Çıkarsa mutlu oluruz. Başkanımız sağ olsun, var olsun." dedi.

İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün duasının ardından protokol ile programa katılan vatandaşların çocukları kura çekimi yaptı.

Engelliler ile şehit ailelerinin de aralarında bulunduğu başvuru sahipleri, Yalova'da 900, Altınova'da 150, Tavşanlı beldesinde 100, Armutlu'da 95, Çiftlikköy'de 500 ve Termal ilçesindeki 60 konutun kura heyecanını yaşadı.

Kaynak: AA

