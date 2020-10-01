Yalova'da ada bazlı kentsel dönüşüm görüşmeleri başladı - Son Dakika

Yalova'da ada bazlı kentsel dönüşüm görüşmeleri başladı

Yalova Belediyesi, ada bazlı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlarla görüşmelere başladı.

Yalova'da ada bazlı kentsel dönüşüm görüşmeleri başladı, System.String[]

Yalova Belediyesi, ada bazlı kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlarla görüşmelere başladı.

Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar, Bahçelievler Mahallesi 339 ada sakinleri ile Raif Dinçkök Kültür Merkezi Özgecan Aslan Salonu'nda bir araya geldi.

Toplantıda vatandaşlara ada bazlı kentsel dönüşüm için bilgiler içeren sunumun yapılmasının ardından konuşan Tutuk, geçen 21 yılın ardından depremin değil, uygunsuz yapılaşmanın insanları öldürdüğünü gördüklerini söyledi.

"17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yıl dönümünde Yalova'mızın en merkezi noktasına kentsel dönüşüm ofisini açtık. Kentsel dönüşüm ofisinde vatandaşlarımız, dönüşüm hakkında bilgilendirilecek konu ile ilgili soru ve talepleri alınacak." diye konuştu.

-"Binaların risk durumunu tespit ettirmek isteyene her türlü destek sağlanacak"

Kentsel dönüşüme engel olan başta planlama ile ilgili sorunlar ve yapılan diğer tüm çalışmalar ile ilgili hak sahiplerine hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanacağını belirten Tutuk, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın taleplerinin değerlendirilmesinin yanı sıra belediyemiz tarafından yapılacak ada bazında dönüşüm çalışmalarıyla uygunsuz yapılaşmanın ortadan kaldırılması ve bölgenin yeniden planlanması, güncel yönetmelik ve teknik şartnamelere uygun olarak yeniden inşa edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca binaların risk durumunu tespit ettirmek isteyen vatandaşlarımıza da belediyemizce her türlü destek sağlanacak. 17 Ağustos 1999'dan bu yana 21 yıldır gereken önem verilmeyen kentsel dönüşüm, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren en önem verdiğimiz konulardan biri olmuştur. Sorumluluk bilinci ile hareket ederek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız öncülüğünde gereken tüm çalışmaları titizlikle yaparak vatandaşlarımıza her türlü desteği vereceğiz."

-"İnşallah bu Yalova'mız için örnek bir proje olacak"

AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ise, olası bir Marmara Depremi'nin sürekli gündemde yer aldığını hatırlatarak, bu yönde çalışma yürüttüklerini aktardı.

"İnşallah bu Yalova'mız için örnek bir proje olacak. Bu proje gerçekten bizler için de çok önemli." diyen Bağatar, şunları kaydetti:

"Bir noktadan başlarsak Yalova'nın büyük çoğunluğunda bu kentsel dönüşümü gerçekleştirmek istiyoruz. Allah'ın izniyle bu öyle bir proje olacak. Bu projeyi hayata geçirdikten sonra devamında Yalova'nın muhtelif yerlerinde olası depremle alakalı tedbirleri almak üzere çalışıyoruz. Yeni yapılan binalarda sizlerin de bildiğiz gibi artık altlarında otopark oluyor. Yani ilimizin en büyük problemlerinden bir tanesi araçlarımıza akşam eve giderken park yeri aramak durumunda kalmayacağız. Isınma, soğutma alanında yeni yapılan akıllı binalar son derece tasarruflu ve birçok avantajları olan binalara kavuşacağız. Kentsel dönüşüm yaptığımızda depremle alakalı, doğal afetle alakalı olan riskleri de ortadan kaldırmış olacağız."

Yalova Belediyesi, Marmara Depremi, AK Parti, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 15:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da ada bazlı kentsel dönüşüm görüşmeleri başladı - Son Dakika

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