Son Dakika Haberleri: Yalova'da dilenci operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Yalova'da dilenci operasyonu

1 saat önce

Yalova'da bir dilencinin üzerinden 8 bin 115 lira çıktı.

Yalova'da dilenci operasyonu, System.String[]

Yalova'da bir dilencinin üzerinden 8 bin 115 lira çıktı.

Belediye zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Cengiz Koçal Caddesi'ndeki denetim sırasında Osmanlı Parkı'nda yakalanan R.K. (86), Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Bu kişinin üzerinden çıkan ve dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen 8 bin 115 liraya el konuldu.

R.K'ye ise idari para cezası uygulandı.

Zabıta, Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Berrak Tüzünataç, kalçasına dövme yaptırdığı anı yayımladı
Ahmet Davutoğlu, ÖDP eski Genel Başkanı Ufuk Uras ile görüştü Bakan Turhan'dan depremde çuvallayan GSM şirketlerine talimat: Altyapı kapasitenizi artırın İzmir için korkutan deprem uyarısı: 7,0 büyüklüğünde deprem üretecek 13 fay hattı var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 11:59:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da dilenci operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]