Yalova'da dilenci operasyonu

Yalova'da bir dilencinin üzerinden 8 bin 115 lira çıktı.

Belediye zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik denetim yapıldı.

Cengiz Koçal Caddesi'ndeki denetim sırasında Osmanlı Parkı'nda yakalanan R.K. (86), Yalova Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

Bu kişinin üzerinden çıkan ve dilencilik yaparak temin ettiği belirlenen 8 bin 115 liraya el konuldu.

R.K'ye ise idari para cezası uygulandı.