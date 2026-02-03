Yalova'da Dolandırıcılık Davası

Yalova'nın Termal ilçesindeki otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere, devre mülk hissesi satıp çeşitli bahanelerle kullanmalarını engelledikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen 6'sı tutuklu, 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan ve örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ile tutuklu yargılanan Yusuf Kemal A, Çağatay K, Koray Ö. ve Kaan K. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanık Aral S. ile tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanıkların savunmalarını yapması sonrası söz alan Orhan K'nin avukatı, yargı paketi çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık suçunun, ağır ceza mahkemelerinin görev alanından alınarak asliye ceza mahkemelerine verildiğini belirterek tahliye talep etti.

Savcının 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamını talep ettiği duruşmaya ara veren mahkeme Orhan K, Yusuf Kemal A, Çağatay K, Koray Ö, Kaan K. ve Aral S. hakkında ev hapsi kararı verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

6 ilde operasyonlar düzenlenmişti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Termal ilçesindeki termal otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik 10 Haziran 2024'te operasyon düzenlenmişti.

Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yaklaşık 10 milyar lira haksız kazanç sağladığı iddia edilen şirketin yöneticileri başta olmak üzere, 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatıyla 27 Haziran'da da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları iddiasıyla Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da 1 kişiyi yakalamıştı.

Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ile sözde yöneticilerin aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklanmış, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklamalara yönelik itirazlar sonrası 6 kişi tahliye edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hileli davranışlarla mağdurları kandırıp devre mülk satarak "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık yapması" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını 156 kez işledikleri öne sürülen 38 sanık için 936'şar yıl, ilaveten Orhan K, Yusuf A, Havva K. ve Fatih Ç. hakkında "rüşvet vermek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası istenmişti.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada 2 sanığın tahliye edilmesiyle dosyadaki tutuklu sanık sayısı, 6'ya düşmüştü.