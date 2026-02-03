Yalova'da Dolandırıcılık Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yalova'da Dolandırıcılık Davası

03.02.2026 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ücretsiz tatil vaadiyle dolandırıcılık yapan 6'sı tutuklu 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova'nın Termal ilçesindeki otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere, devre mülk hissesi satıp çeşitli bahanelerle kullanmalarını engelledikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen 6'sı tutuklu, 38 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan ve örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ile tutuklu yargılanan Yusuf Kemal A, Çağatay K, Koray Ö. ve Kaan K. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuklu sanık Aral S. ile tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Sanıkların savunmalarını yapması sonrası söz alan Orhan K'nin avukatı, yargı paketi çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık suçunun, ağır ceza mahkemelerinin görev alanından alınarak asliye ceza mahkemelerine verildiğini belirterek tahliye talep etti.

Savcının 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamını talep ettiği duruşmaya ara veren mahkeme Orhan K, Yusuf Kemal A, Çağatay K, Koray Ö, Kaan K. ve Aral S. hakkında ev hapsi kararı verdi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

6 ilde operasyonlar düzenlenmişti

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Termal ilçesindeki termal otele ücretsiz tatil vaadiyle getirilen kişilere devre mülk hissesi sattıkları ancak çeşitli bahanelerle tatil yapmalarına izin vermedikleri, aidat ödemek istemeyenleri icrayla tehdit ettikleri öne sürülen zanlılara yönelik 10 Haziran 2024'te operasyon düzenlenmişti.

Yalova, Adana, İstanbul ve Kütahya ile Aydın'ın Kuşadası ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yaklaşık 10 milyar lira haksız kazanç sağladığı iddia edilen şirketin yöneticileri başta olmak üzere, 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Başsavcılığın talimatıyla 27 Haziran'da da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler muhasebe, sözleşme ve pazarlama işlerini yaptıkları iddiasıyla Yalova'da 6, Balıkesir'de 3 ve İstanbul'da 1 kişiyi yakalamıştı.

Suç örgütünün elebaşı olduğu öne sürülen Orhan K. ile sözde yöneticilerin aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklanmış, 24 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklamalara yönelik itirazlar sonrası 6 kişi tahliye edilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, hileli davranışlarla mağdurları kandırıp devre mülk satarak "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında dolandırıcılık yapması" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarını 156 kez işledikleri öne sürülen 38 sanık için 936'şar yıl, ilaveten Orhan K, Yusuf A, Havva K. ve Fatih Ç. hakkında "rüşvet vermek" suçundan 12'şer yıl hapis cezası istenmişti.

Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada 2 sanığın tahliye edilmesiyle dosyadaki tutuklu sanık sayısı, 6'ya düşmüştü.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Ekonomi, Yalova, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Dolandırıcılık Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı
Asensio’dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı Asensio'dan üst üste 7 deplasman maçında da gol katkısı
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı

19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
19:09
Büyük Menderes Nehri’nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Büyük Menderes Nehri'nde taştı, 2 bin dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:41
Keçiören Belediyesi’nde tartışma yaratacak “uyuşturucu testi“ uygulaması
Keçiören Belediyesi'nde tartışma yaratacak "uyuşturucu testi" uygulaması
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:29
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 20:03:34. #7.11#
SON DAKİKA: Yalova'da Dolandırıcılık Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.