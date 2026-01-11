Yalova'da Eğitim 1 Gün Tatil - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yalova'da Eğitim 1 Gün Tatil

Yalova\'da Eğitim 1 Gün Tatil
11.01.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

YALOVA'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretim; 1 gün süreyle tatil edildi.

Yalova Valiliği meteorolojik verilere göre beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Yalova Valisi Hülya Kaya, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalova genelinde; resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları dahil olmak üzere tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malül gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, kolluk kuvvetleri ve karla mücadele alanında görev yapan birimlerde çalışan kadın personel bu kapsamın dışındadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan çalışan anneler ise görev yaptıkları birim fark etmeksizin idari izinli sayılacaktır. Tüm vatandaşlarımızdan, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yalova, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Eğitim 1 Gün Tatil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar
Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı Arkadaşına yardım etmek isterken kabusu yaşadı
Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Şehri ayağa kaldıran görüntü: Hepsini vatandaşa yedireceklerdi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Cami avlusunda kan donduran cinayet Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti Cami avlusunda kan donduran cinayet! Arkasından yaklaşıp peş peşe ateş etti
Genç kızı cenaze evinde isyan ettiren anlar: Ben utandım Genç kızı cenaze evinde isyan ettiren anlar: Ben utandım

22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 23:06:22. #7.11#
SON DAKİKA: Yalova'da Eğitim 1 Gün Tatil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.