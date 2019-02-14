Son Dakika Haberleri: Yalova'da Filmleri Aratmayan Kovalamaca

Yalova'da Filmleri Aratmayan Kovalamaca

35 dakika önce

Yalova'da polisin dur ihtarına uymayan uyuşturucu satıcıları polis otolarına çarptı.

Yalova'da Filmleri Aratmayan Kovalamaca, System.String[]
Yalova'da polisin dur ihtarına uymayan uyuşturucu satıcıları polis otolarına çarptı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldığı bir istihbarat sonrasında harekete geçti. Kocaeli yönünden Osmangazi Köprüsüne giren bir araç ve içerisindeki 3 şüpheliyi takibe alan ekipler aracı Köprünün Yalova gişelerinde durdurmak istedi. Ancak şahıslar polisin dur ihtarına uymayarak araçla ters yöne girerek Kocaeli tarafına hızla kaçmaya başladılar. Bunun üzerine köprünün Dilovası yönünde araçlarla barikat kuran polisler şahısları beklemeye başladı. Barikat kurulduğunu gören şüpheliler durmayarak polis araçlarına çarptı. Ardından araçtan inen şahıslar araçtan çıkardıkları ve içerisinde 3 kilo 468 gram Bonzai bulunan Gitar kutusunu köprüden aşağıya attılar. Aracı olay yerinde bırakan R.Ş, NC ve E.D koşarak kaçmaya başladı. Sanıklardan E.D köprü korkuluklarına çıkarak kendini 15 metreden aşağıya bıraktı. Ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan şüpheli ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer sanıklardan R.Ş ve N.C ise polisler tarafından yakalandılar.

Filmleri aratmayan bir kovalamaca sonrasında yakalanan şahıslardan R.Ş ve N.C Yalova'da çıkartıldıkları mahkemece tutuklanırken, E.D'nin ise tedavisi sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:44 Kaynak: İHA

Kocaeli, Polis, Yalova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Okul Servisiyle Uyuşturucu Sevkiyatı Yapan Zehir Tacirleri Kıskıvrak Yakalandı HDP'li Milletvekili, Polis Memurunun Kolunu Isırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla, Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu Yeniden Oluşturuldu Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:19:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yalova'da Filmleri Aratmayan Kovalamaca
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]