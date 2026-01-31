Yalova'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Yalova'nın Armutlu ilçesinde evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
Armutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Bayır Mahallesi'ndeki bir evden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheliler A.K, İ.C. ve D.G, polis tarafından yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
