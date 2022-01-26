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Yalova'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor - Son Dakika

Yalova'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor

26.01.2022 10:25
Yalova'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor

Yalova ve ilçelerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Yalova ve ilçelerinde ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte Yalova-İzmit ve Yalova- Bursa kara yollarında görev alan Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri, temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı kara yollarında ekipler, özellikle yağış sonrası bir süre kapanan Süpürgelik bölgesine ağırlık veriyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin, yüksek kesimlerde daha fazla etkili olan yağış nedeniyle merkeze bağlı Güneyköy, Sugören, Ortaburun ile Altınova, Çiftlikköy, Armutlu ve Çınarcık ilçelerine bağlı köylerdeki çalışmaları da devam ediyor.

Üç farklı ekip halinde 32 personelle yürütülen çalışmalarda, 3 tuzlama, 3 greyder, 3 kepçe, 1 kar kürüme kamyonu ve 3 nakliye kamyonu yer alıyor. Kentte kapalı köy yolu bulunmuyor.

Yalova Belediyesi ekipleri ise il merkezi ile mahallelerde tuzlama, temizleme ve genişletme çalışmalarını 200 personelle 450 ton tuz kullanarak, 3 küreme tuzlama, 3 kamyon, 7 kepçe, 3 greyder ve 7 kamyonetle gerçekleştiriyor.

Çeşitli nedenlerle ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşların yardımına koşan belediye ekipleri, il merkezi ile merkeze bağlı köy yollarındaki çalışmaların yanı sıra talep halinde ilçelere de destek veriyor.

Altınova, Çiftlikköy, Termal ve Armutlu ilçelerinde de karla mücadele çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, ilçe merkezleri ile bağlı mahalle yollarında tuzlama ve temizleme yapıyor.

Yalova'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor
Yalova'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor
Yalova'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor
Yalova'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor

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Çiftlikköy, Altınova, Yalova, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yalova'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalova'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor - Son Dakika
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