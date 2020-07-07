Yalova'da müzeler dezenfekte edildi - Son Dakika

Yalova'da müzeler dezenfekte edildi

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında halka açılan müzelerin dezenfekte işlemlerini yaptı.

Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında halka açılan müzelerin dezenfekte işlemlerini yaptı.


İlk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece Yalova'ya değil dünyaya mirası çevre abidesi Yürüyen Köşk, vatandaşların kullanımına açılmadan önce ekipler tarafından dezenfekte edildi. Ardından Kent Müzesi ve kağıt yapımına öncülük eden Raif Dinçkök Kültür Merkezi içerisinde bulunan Kağıt Müzesi'nin dezenfeksiyonu ekipler tarafından sağlandı. Yapılan dezenfeksiyon işlemleri vatandaşlar tarafından büyük beğeni ve takdir topladı. Vatandaşlar emeklerinden dolayı Yalova Belediyesi nezdinde Veteriner İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekiplerine teşekkür etti. - YALOVA

Yalova Belediyesi, Koronavirüs, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 10:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalova'da müzeler dezenfekte edildi - Son Dakika
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