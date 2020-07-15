Yalova'da şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika

Yalova'da şehitlikler ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü anma programı çerçevesinde Yalova Altınova ilçesindeki şehitlikler ziyaret edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü anma programı çerçevesinde Yalova Altınova ilçesindeki şehitlikler ziyaret edildi.


İlçe protokolü ilk olarak Altınova Hersek'teki ardından Tavşanlı Beldesi'nde bulunan şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin ruhuna dua okudular. Programlara; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutan Temsilcisi Dnz. Kd. Alb. Cem Zülfikar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve ilçe yöneticileri, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. - YALOVA

Altınova, Yalova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:48 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yalova'da şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika
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