Yalova\'da Su Kesintisi Sona Erdi

YALOVA'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 15'e yükselmesiyle, kentte 48 gündür uygulanan planlı su kesintisi bugün itibarıyla son buldu.

Termal ilçesinde 1980-1989 yıllarında inşa edilen Gökçe Barajı, 36 milyon metreküp kapasitesiyle Yalovalıların içme suyu ihtiyacını karşılıyor, günde ortalama 40 bin metreküp su tüketiliyor. Yağış yetersizliğiyle barajın su seviyesi kasım ayı itibarıyla yüzde 10 olarak ölçülürken, kentin 20 günlük suyu kalması nedeniyle 26 Kasım'da planlı su kesintisi başlatıldı. Barajdaki su seviyesinin ocak ayı itibarıyla yüzde 15 olarak ölçülmesiyle, Yalova Belediyesi, 48 gündür kent genelinde uygulanan kesintilerin bugün itibarıyla son bulduğunu duyurdu.

Yalova Belediyesi tarafından sanal medyada yapılan açıklamada, "Gökçe Barajı'nda su rezervimizin yeniden yüzde 15 doluluk seviyesine ulaşmasıyla birlikte uyguladığımız, Yalova su eylem planı kapsamındaki planlı su kesintileri 13 Ocak tarihi itibarıyla sona erecektir. Bu süreçte göstermiş olduğunuz sabır, anlayış ve duyarlılık için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.