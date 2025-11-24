Yalova'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yalova'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak

Yalova\'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak
24.11.2025 22:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yalova'da içme suyu ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 8'e düşmesinin ardından acil su eylem planı yapıldı. Yapılan plan çerçevesinde 26 Kasım itibarıyla mahalle bazında akşam saat 20.00'den sabah 05.00'e kadar su kesintisi yaşanacak.

Yalova'daki Gökçe Barajı'nda su seviyesinin yüzde 8'e düşmesi üzerine acil su eylem planı başlatıldı. 26 Kasım'dan itibaren mahalle bazında su kesintileri uygulanacak.

YALOVA'NIN 15 GÜNLÜK SUYU KALDI

Yalova'ya Termal ilçesinde 1980-1989 yıllarında inşa edilen Gökçe Barajı, 36 milyon metreküp kapasitesiyle Yalovalıların içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Baraj, günde ortalama 40 bin metreküp su tüketen kenti besliyor. Yağış yetersizliğiyle barajın su seviyesi kasım ayı itibarıyla yüzde 8 olarak ölçülürken, tahmini olarak kentin 15 günlük suyu kaldı.

Yalova'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak

ACİL SU EYLEM PLANI UYGULAMAYA KONULUYOR

Yalova Valisi Hülya Kaya, başkanlığında gerçekleşen koordinasyon toplantısında Acil Su Eylem Planı kararları alındı. Plan çerçevede ilk etapta tarımsal su tahsisleri durduruldu, belediyelerin park-bahçe sulaması ve yol yıkamada şebeke suyu kullanması yasaklandı. Şebekeden beslenen süs ve yüzme havuzlarının su kullanımı da tamamen durduruldu.

Yalova'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak

HER GÜN PLANLI SU KESİNTİSİ YAŞANACAK

26 Kasım'dan itibaren planlı su kesintileri uygulanacak. Tüm belediyeler mahalle bazında 20.00 - 05.00 saatleri arasında su kesintisine yapacak. Sanayi tesislerine verilen su önce yüzde 50 azaltılacak, rezerv 10 günlük seviyenin altına düşerse tamamen kesilecek. Barajdaki düşüş nedeniyle Ortaburun Göleti'nin Çınarcık hattına su vermesi, bölgedeki tüm DSİ kuyularının devreye alınması ve yüzer pompaların hazırlanması kararlaştırıldı. Ayrıca Kocaeli Yuvacık Barajı'ndan tersine besleme için teknik hazırlıkların tamamlanacağı açıklandı.

Yalova'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak

Orta vadede ise şebeke kayıp-kaçaklarının azaltılması, tarımda şebeke suyunun tamamen yasaklanması, akıllı sayaç ve scada sistemlerinin yaygınlaştırılması, İhsaniye Barajı bağlantısının tamamlanması planlanıyor. Sağlık Müdürlüğü ise su kalite kontrollerini artıracak, kritik tesislerde (hastaneler, huzurevleri, diyaliz merkezleri) su güvenliği için ek önlemler alınacak. Yaşlı ve engelli vatandaşların suya erişimi için özel destek sağlanacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yalova'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Bilecik’te toprağa verildi Sınıf arkadaşının yumruğuyla ölen 16 yaşındaki İsmail Mert Bilecik'te toprağa verildi
At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti At üstündeyken elektrik direğine çarpan adam hayatını kaybetti
İstanbul’da merak uyandıran görüntü Gören telefona sarıldı İstanbul'da merak uyandıran görüntü! Gören telefona sarıldı
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak
Şok skor Real Madrid’i kendi evlatları yıktı Şok skor! Real Madrid'i kendi evlatları yıktı
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray sorusuna tek kelimelik yanıt

00:04
Kılıçdaroğlu’ndan eleştirilere yanıt geldi
Kılıçdaroğlu'ndan eleştirilere yanıt geldi
23:46
ABD, Maduro’yu terörist ilan edip başına ödül koydu
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu
22:55
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Ayağında kırık var
22:40
İstanbul’da skandal görüntü Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
İstanbul'da skandal görüntü! Otobüste herkesin içinde tuvaletini yaptı
22:10
4-3’lük çılgın maç Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 9011’de yıktı
4-3'lük çılgın maç! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 90+11'de yıktı
21:33
Mide bulandıran iddia Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
20:16
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı’ya gitti
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2025 00:36:43. #7.11#
SON DAKİKA: Yalova'da Acil Su Eylem Planı! Her gün 10 saat su kesintisi yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.